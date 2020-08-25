Harry Maguire Yunanistan’da saldırı ve rüşvetten suçlu bulundu

Manchester United’ın dünyaca ünlü yıldızı Harry Maguire’in başı büyük derde girdi… Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda karıştığı kavga sonrası gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan yıldız oyuncu saldırı, görevli memura mukavemet ve rüşvet girişiminden suçlu bulundu.

27 yaşındaki 85 milyon sterlinlik Man Utd kaptanı, kardeşi Joe ve arkadaşı Chris Sharman ile birlikte Yunan yargıç tarafından tüm suçlamalardan mahkum edildi.

İddiaya göre kız kardeşi Daisy’ye eğlence mekanında ilaç enjekte edilmeye çalışılmasıyla başlayan kavgada polislere de saldıran Harry Maguire gözaltına alınmasına da direnerek rüşvet teklifinde bulundu.

POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİĞİ İÇİN BAŞI BÜYÜK DERDE GİRDİ

Karakola götürülen Maguire’in polislere “Manchester United kaptanıyım” diyerek, gerçekten zengin bir adam olduğunu söylediği ve onu serbest bırakmaları için para teklif ettiği öne sürülüyor.

Polislerle yaşadığı bu diyalog nedeniyle başı daha büyük derde giren Maguire kariyerini riske atabilecek bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Yunanistan’da rüşvet suçunun 3 yıl hapisle cezalandırılacağı belirtiliyor.

Kararın ardından konuşan savcılık avukatı, saldırıya uğrayan memurlardan henüz özür dilemediği için Maguire’ı sert sözlerle eleştirdi ve “Bir sporcu ve rol model olduğunuzda, yaptığınız şeyi kabul etmeli ve özür dilemelisiniz” ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

İngiliz basını Maguire ve ailesinin İngiltere’ye döndüğünü belirtti. Duruşmada avukatları tarafından temsil edilen ünlü yıldızın cezasının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

TECAVÜZ İLACI İDDİASI

Harry Maguire’ın bir arkadaşı duruşmada, ünlü futbolcu ile Mykonos’ta birlikte olan kız kardeşine iki kişi tarafından “tecavüz ilacı” enjekte edildiğini iddia etti. Ağabeyinin kulüpte eğlence sonrası arkadaşlarıyla hamburger yemeğe gittiği sırada Daisy Maguire’a iki kişinin yaklaştığı, genç kadının baygınlık geçirdiğinin anlaşılması üzerine Harry ve arkadaşlarının yardıma koştuğu ve kavganın çıktığı öne sürüldü.