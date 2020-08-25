Göztepe’nin yeni transferinde corona çıktı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, yeni transfer edilen bir ismin corona virüsü kaptığını açıkladı.
Sarı kırmızılıların resmi açıklamasında, “Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 OCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir” denildi.
Göztepe 21 Ağustos’ta Nijeryalı forvet Bronw Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, dün Senegalli forvet Cheriff Ndiaye’nin 1 yıllığına kiralandığını duyurmuştu.
İşte Göztepe’den yapılan açıklama:
Kamuoyunun Bilgisinehttps://t.co/vXbS9nXMdK#Göztepe pic.twitter.com/dYn7ZGnEyI
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 25, 2020