Gael Clichy, Başakşehir’den ayrıldı

Medipol Başakşehir, 3 sezondur takımda forma giyen Fransız sol bek Gael Clichy ile yolların ayrıldığını duyurdu. 35 yaşındaki futbolcu 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Başakşehir’de 113 kez forma giyip 3 gol atarken, 13 de asist yaptı.

Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir.

Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”