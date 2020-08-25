Formula 1’in efsanevi ismi Flavio Briatore, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

Formula 1’de Benetton, daha sonra da Renault’nun takım patronluğunu yapan motor sporları dünyasının unutulmaz isimlerinden Flavio Briatore, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İtalyan basınında özellikle L’Espresso dergisinde ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre 70 yaşındaki spor ve iş insanının durumu oldukça kritik. Motorsport’un haberinde ise Briatore’nin hastalığının, kendisinin Porto Cervo’da bulunan ve salgının yayılma merkezlerinden biri olarak görülen gece kulübünün kapatılmasıyla ortaya çıkan tartışmalar sonrasında ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Kulübün 60’a yakın çalışanının kısa bir süre önce pozitif test sonucu verdikleri ortaya çıkmasına rağmen, Briatore’nin; COVID-19 testi pozitif çıkan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic’in de aralarında bulunduğu VIP isimler ile beraber futbol maçı yaptığı biliniyor.

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Gece kulübü ve restoran işletmelerini büyütmeye yönelik işler yapan Briatore, salgının yayılmasını önlemek adına gece kulüplerinin yeniden kapatılmasıyla ilgili olarak “Hayatlarında hiçbir şey yapmamış olan insanların bir ekonomiyi katletmesi kalbimi kırıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Schumacher ve Alonso’nun ilk şampiyonluklarında…

Briatore, Michael Schumacher ve Fernando Alonso’nun kariyerlerinin ilk şampiyonluklarını almalarında kendilerine yardımcı olan patron olarak tanınmakta. 1994 ve 1995 yıllarında Schumacher ile Benetton’da şampiyonluğa ulaşan Briatore, Alonso’nun 2005 ve 2006’da aldığı iki şampiyonlukta İspanyol pilota yardımcı olmuştu.

Deneyimli isim; 2008 Singapur Grand Prix’sinde Alonso’nun yarışı kazanması için Nelson Piquet Jr’a kaza yapma talimatı vermiş ve böylece şike yapmaktan dolayı ömür boyu FIA organizasyonlarından men edilmişti. Briatore, dosyayı temyize götürdü ve temyizde cezasını kaldırttı ancak o günden beri Briatore’nin F1’e resmi bir geri dönüş yapma isteği bulunmamakta.