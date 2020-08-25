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Fenerbahçe’nin teklif yaptığı Malang Sarr, Chelsea ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı Fransız savunmacı Malang Sarr, İngiliz devi Chelsea'ye transfer olmayı kabul etti

SKOR DIŞ HABER
08:49 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin teklif yaptığı Malang Sarr, Chelsea ile anlaştı!

Sözleşmesi sona erdiği için serbest kalan Fransız stoper Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransız medyasında yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin resmi teklif yaptığı 21 yaşındaki yıldız savunmacı, İngiliz devi Chelsea ile el sıkıştı.

Son olarak Fransa’nın Nice takımında forma giyen sol ayaklı stoper Sarr, sözleşmesi sona erdiği için serbest kalmıştı.

Chelsea’nin sözleşme şartlarını kabul eden Sarr’ın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Senegal asıllı Fransız savunmacı Ligue 1’de oynadığı 102 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

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