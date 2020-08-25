Corona halterde istifa getirdi!

Yıllarca doping skandalları ile gündeme gelen halter camiası bugünlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 yüzünden sıkıntılı. Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan kadın milli sporcuların 8 Haziran'da Konya'da başlayan kampı, koronavirüs yüzünden iptal edildi.

İstifayla sonuçlanan süreç şöyle gelişti: Halter Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Doğan ve tüm sporcuların testi pozitif çıkınca federasyon yetkilileri, kafileyi karantina için evlerine yolladı.

TÜM KURUL GİTTİ

Halterciler, gerekli tedbirlerin alınmaması ve bu şekilde evlerine yollanmalarına büyük tepki gösterdi. İzolasyon sürecinin ardından Mustafa Doğan, takımı yeniden kampa almak istedi. Ancak sporcular, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'ın kampı iptal ettiğini söyledi.

Mustafa Doğan, kendisine haber verilmediği gerekçesiyle istifa etti. Mustafa Doğan'ın ardından Başkan Raif Özel, Mehmet Doğan, Hasan Toker, Talat Bayam ve İsa Makal'dan oluşan teknik kurul da görevlerini bıraktı.