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Chelsea’den Kai Havertz için 100 milyon euro! 5 yıllık anlaşma…

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Bayer Leverkusen'in son dönemde yıldızı parlayan futbolcusu Kai Havertz'i 100 milyon euro bedelle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SKOR DIŞ HABER
09:47 -
Haberler Almanya Bundesliga
Chelsea’den Kai Havertz için 100 milyon euro! 5 yıllık anlaşma…

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen’in 21 yaşındaki yıldızı Kai Havertz, Premier Lig devi Chelsea’ye transfer olmak için gün sayıyor.

Uzun süredir Bayern Münih ile dirsek temasında olan Havertz, Alman ekibinin Leroy Sane’yi kadrosuna kattıktan sonra ikinci pahalı transfere imza atmak istememesi üzerine Chelsea ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ve Bild’de çalışan Alman gazeteci Christian Falk’ın verdiği bilgilere göre; İngiliz ekibi 80 milyon euro peşin olmak üzere bonuslarla birlikte toplam 100 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

  • Anlaşmada yer alan bonuslar ise şunları içeriyor:
  • Şampiyonlar Ligi’ne düzenli katılım: 10 milyon euro
  • Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup şampiyonlukları: 10 milyon euro

Bayer Leverkusen altyapısında yetişen Havertz, 10 numara pozisyonunda forma giyerken zaman zaman sağ kanat ve forvet bölgesinde de mücadele ediyor.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maça çıkan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, 18 gol atıp 9 asist yaptı.

Kai Havertz’in Bundesliga’daki bütün golleri;

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Son güncelleme: 09:53 25.08.2020