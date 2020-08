Chelsea’den Kai Havertz için 100 milyon euro! 5 yıllık anlaşma…

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen’in 21 yaşındaki yıldızı Kai Havertz, Premier Lig devi Chelsea’ye transfer olmak için gün sayıyor.

Uzun süredir Bayern Münih ile dirsek temasında olan Havertz, Alman ekibinin Leroy Sane’yi kadrosuna kattıktan sonra ikinci pahalı transfere imza atmak istememesi üzerine Chelsea ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ve Bild’de çalışan Alman gazeteci Christian Falk’ın verdiği bilgilere göre; İngiliz ekibi 80 milyon euro peşin olmak üzere bonuslarla birlikte toplam 100 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Confirmed. Chelsea and Bayer Leverkusen to sign the agreement for Kai Havertz for €100M add ons included (80-10-10). Five years contract – Lampard already spoke with Kai. Paperworks time between the two clubs to complete every detail. Here we go soon #CFC #Havertz https://t.co/2uW7jTywhl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2020