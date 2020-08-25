CANLI | PAOK Beşiktaş maçı canlı yayın | PAOK BJK canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

PAOK Beşiktaş canlı! PAOK Beşiktaş maçı ile Türk takımlarının yeni sezonda Avrupa serüveni başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Beşiktaş, tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede Selanik’te PAOK’u devirerek adını 3. Eleme Turu’na yazdırmak istiyor. PAOK Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da. PAOK Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

UEFA’nın düzenlemesine göre kura çekiminde eşleşmede maçlar ismi ilk çıkan takımın sahasında seyircisiz olarak oynanıyor. Bu sebepten Beşiktaş, PAOK’la deplasmanda bir araya geliyor. Beşiktaş turu geçmesi halinde önce 3. Eleme Turu’na yükselecek, o turu da geçerse son olarak gruplara kalmak için play-off etabında boy gösterecek.

Dk. 1: Maç başladı!

İŞTE İLK 11’LER:

PAOK : Zivkovic, Soares, Ingason, Varela, Michaildis, Pelkas, El Kaddouri, Schwab, Giannoulis, Tzolis, Akpom.

Beşiktaş : Ersin, Lens, Vida, Welinton, N’Sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah, N’Koudou, Larin.

STAT: Toumba

SAAT: 21.00

HAKEM: Daniele Doveri

YAYIN: Kanal D

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Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius’un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamayı bekliyor. Beşiktaş’ın yeni transferleri Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş’ta Douglas, Mirin ve Ljajic sakatlıkları nedeniyle PAOK deplasmanına götürülmedi.