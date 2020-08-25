Beşiktaş PAOK maçı saat kaçta? Beşiktaş PAOK maçı şifresiz olarak hangi kanalda?

PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, gibi sorular taraftarlarca merakla araştırılıyor. Devler Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Şifresiz olarak yayınlanacak PAOK Beşiktaş maçında futbolseverler de ekran başına kilitlenecek.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PAOK ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'da başlayacak mücadele Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL KADROLAR

PAOK: Paschalakis, Ingason, Varela, Michailidis, Balogiannisa, Schwab, El Vkaddouri, Limnios, Swiderski, Tzolis, Jaba

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin

Hakem: Daniele Doveri (İtalya)

Saat: 21.00

Yayın: Kanal D

BEŞİKTAŞ 3 ELEME TURU OYNAYACAK

Siyah-beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi’ne 8. kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi. Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi’ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda.

Kartal, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde gruplara kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız oldu.