Barcelona’nın yeni başkan adayı Jordi Farre, Klopp’u işaret etti!

İspanya La Liga’da kötü bir sezon geçiren Barcelona, Mart ayında seçime gidecek. Mevcut başkan Josep Maria Barteomeu’nun iki dönem görev aldığı için aday olamayacağı genel kurul için Jordi Farre adaylığını açıkladı.

Farre, İspanya basınına yaptığı açıklamada teknik direktör için Jürgen Klopp’un ismini verdi. Barcelona’nın sorunlarına çözüm olacağını belirten yeni başkan adayı, “Bir programımız var. Klopp ile zaten birkaç defa görüşme yaptık. Bence Barcelona’nın böyle bir teknik direktöre ihtiyacı var” dedi.

Liverpool’u 30 yıl sonra ligde şampiyon yapan Jürgen Klopp’un ise İngiliz ekibiyle 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona’da Jordi Farre’nin dışında üç aday daha var. 2003-2010 yıllarında başkan olan Joan Laporta ile iki Katalan iş insanı Victor Font ve Lluis Fernandez Ala da başkan olmak için aday.