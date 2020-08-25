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Sözcü

Babel’den cevap: 2 yıl daha…

Senelik 2.5 milyon Euro alan Ryan Babel, bir taraftarın sosyal medyada sorduğu “GAlatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun” sorusuna “2 yıl sonra” yanıtı verdi.

07:27 -
Haberler Futbol
Babel’den cevap: 2 yıl daha…

Galatasaray’da geçen sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine takımdan kiralık olarak gönderilen Ryan Babel, ayrılmak istemiyor. Sözleşmesine göre senelik 2.5 milyon Euro gibi yüksek bir ücret alan Hollandalı yıldız, yönetimin indirim talebine yanaşmadı. Bu durum hem Başkan Mustafa Cengiz hem de Fatih Terim tarafından hoş karşılanmadı.

Florya'da takımla birlikte çalışmalara katılan Babel, Instagram'dan bir taraftara dikkat çekici bir cevap verdi. 32 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun” sorusuna “2 yıl sonra” yanıtını verdi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, performans olarak büyük düşüş yaşıyor ve 20 milyon TL'yi bulan yıllık ücreti nedeniyle akıllarda soru işareti bırakıyor.

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