A Milli Takım, Hırvatistan ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım’da İstanbul’da Hırvatistan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın başlama saati ileri bir tarihte açıklanacak.

Türkiye-Hırvatistan mücadelesi, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacak.

Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi’nde 15 Kasım’de Rusya ile evinde, 18 Kasım’da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.