Süper Lig’in Dört Büyükleri bankalara çalışıyor!

2020 yılı mali raporlarının açıklanmasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam finansal borçları ortaya çıktı: 6.1 milyar TL. 1 yılda gerçekleşen artışı, bunun nedenlerini ve raporların önemli noktalarını, Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir Gökhan Tiryaki, SÖZCÜ Spor için değerlendirdi. Pandeminin bu tabloya düşük bir etkisi olduğunu vurgulayan Tiryaki, şu ifadeleri kullandı:

KATLANARAK ARTIYOR

“Finansal borçlar 1 yıl öncesine göre %30 yani 1.4 milyar TL arttı. Bu, borçların 3 yıldan kısa bir sürede katlanması demek. 4 kulübün borçları yönetilebilir aşamayı geçti. Kulüpler gelirlerinin çok üzerinde harcadıkları için borç sarmalına girdiler ve bu sarmalın boyutu gün geçtikçe büyüyor. Sadece geçen yıl 714 milyon TL zarar açıklayan kulüpler için bu durum şaşırtmıyor.

KISADAN UZUN VADEYE

Yapılandırma anlaşmasıyla birlikte kısa vadeli borçların toplam finansal borçlara oranının yüzde 60'tan yüzde 34'e seviyesine inmesi, göreceli olarak olumlu bir durum. Hatta Fenerbahçe yapılandırmaya girerse, 4 kulübün toplam kısa vadeli borcu yüzde 20'lere kadar gerileyebilir. Buradaki esas sorun, kulüplerin mevcut gelirlerinin finansal borçları ödemeyecek duruma gelmesi.

DEVLET MÜDAHALESİ

Borçlar ödenmezse devlet işe daha fazla müdahil olur. Anlaşmalar yenilenecek. Durum buraya gidiyor. İnsanlar ‘Bankalar kulüpleri ele geçirecek' diye korkuyor ancak bankalar ne bu kadar büyük bir mali yükün altına girmek ister, ne de faizle para kazanmaya devam edebilecekken sorumluluk sahibi olma yoluna gider. Şartlar zaten lehlerine.

TOPLAM BORÇ 8.3 MİLYAR TL

“2020 raporlarına göre 4 büyüklerin finansal borcu 6.1 milyar TL ancak 5 yıllık faizlerle rakam aslında daha fazla. Ödenecek faiz 2.2 milyar TL. Kulüpler, bankalar ve faktoring şirketlerine 5 yılda 8.3 milyar TL ödeyecek. Gelecek yıl 2.3 milyar ödenmesi gerekiyor. Geçen yıl 2.4 milyar TL geliri olan kulüplerin nasıl ödeyeceği soru işareti.”

“Geçen yıl 1 milyar TL faiz ödedi kulüpler. Beşiktaş, 1 yıllık gelirinin 3'te 2'sini borçlanma maliyetlerine aktarmış. Fenerbahçe de kazandığı her 5 liranın 4 lirasını finans kuruluşlarına vermiş.”

FENERBAHÇE: ‘YAPILANDIRMAMA’ ETKİSİ

Finansal borçları en yüksek olan kulüp: 2.1 milyar TL. Bankalar Birliği ile yapılandırmaya gitmediği için borcunun büyük kısmı kısa vadeye sahip. Borçların vade dağılımına bakıldığında 1.4 milyar liranın 1 yıl içinde, 780 milyon liranın ise 1 yıldan sonra ödenmesi gerekiyor

GALATASARAY: BORCU AZ, ARTIŞI YÜKSEK

En büyük borç artışı yaşayan kulüp. Florya arazisinin 2016 yılı bedeli ile geri alınarak faiziyle birlikte yapılandırma anlaşmasına konulması, artışın en önemli sebeplerinden. Bununla birlikte yapılandırma anlaşması imzaladığında 250 milyon TL nakit kredi kullandı.

BEŞİKTAŞ: LİKİDİTE KRİZİ YAŞIYOR

Artış yüzde 41 oranında. Yapılandırma anlaşmasıyla geçen yıl 250 milyon liralık nakit kredi kullandılar. Beşiktaş'ı diğer kulüplerden ayıran, gelirlerinin son 2 yılda 400 milyon liraya yakın azalması, geçen yıl 477 milyon ile likidite krizi yaşaması. Geçen yıl sadece futbol takımının ücretleri ile borçlarını karşılayamadılar.

TRABZONSPOR: 5 YILDA YENİ ANLAŞMA

Dikkat çeken husus, yapılandırma anlaşmasının vade yapısı. Önümüzdeki yıl yüzde 9, devam eden yıllarda yüzde 7 ve yüzde 15 ödeme yapacaklar. Son yıl ise bu oran yüzde 69 olacak. Bu durum, 5. yani borcun kapanma yılında yeni anlaşma yapacaklarının işareti.