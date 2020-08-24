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Son dakika! Usain Bolt corona virüsüne yakalandı!

Sekiz olimpiyat altını sahibi ve dünya rekortmeni efsanevi sprinter Usain Bolt corona virüsüne yakalandı. 34. yaş günü için düzenlenen sürpriz doğum günü partisine katılan Bolt'un skandal görüntülerin çıktığı partiden günler sonra yaptırdığı testi pozitif çıktı. Partide Raheem Sterling, Leon Bailey gibi yıldız isimler de yer alıyordu.

SKOR DIŞ HABER
18:03 -
Haberler Atletizm
Son dakika! Usain Bolt corona virüsüne yakalandı!

Jamaikalı efsanevi sprinter Usain Bolt, corona virüsüne yakalandı.  İngiliz basınında son dakika haberi olarak yer alan gelişmeye göre 34 yaşındaki sprinter yıldız isimlerin de katıldığı sürpriz doğum günü partisinden günler sonra virüse yakalandı.

Jamaika’da yayın yapan Nationwide90fm adlı radyonun haberine göre testi pozitif çıkan 8 olimpiyat altın madalyalı efsanevi sprinter evinde karantinaya girdi.

Bolt’a düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde Manchester City’nin yıldız ismi Raheem Sterling, Bayer Leverkusen’den Leon Bailey ve kriket efsanesi Chris Gayle gibi isimler de yer alırken partide çekilmiş ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada gündeme damga vurmuştu.

jamaika raheem sterling Usain Bolt
Son güncelleme: 18:13 24.08.2020