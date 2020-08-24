PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş ön elemedeki ilk maçına çıkıyor. Yunan temsilcisi PAOK ile yarın Toumba Stadyumu’nda karşılaşacak Beşiktaş ön eleme turundaki ilk maçından galibiyetle çıkmanın planlarını yapıyor. Kanal D ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak PAOK Beşiktaş maçı saat 21.00’da başlayacak.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PAOK ile Beşiktaş 25 Ağustos akşamı karşı karşıya gelecek. Saat 21.00’da başlayacak mücadele Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

Atiba Hutchinson: ‘Heyecanla maçı bekliyoruz'

Atiba Hutchinson, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki PAOK maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“İki haftadır sezona hazırlanıyoruz. Ana odağımız turu geçmek. İyi hazırlandık. Kondisyon durumumuz iyi. Elimizden geleni yapacağız. Heyecanla maçı bekliyoruz. Amacımız gruplara kalmak. Seyahatle ilgili bir sıkıntı yaşamadık. İyi karşılandık. Havalimanında Covid-19 kontrolleri nedeniyle biraz bekledik ama bu normal. Gördüğümüz misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Bir sene daha Beşiktaş'tayım. Çok mutluyum. Beşiktaş'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Buradan tur atlayarak ayrılmak istiyoruz. PAOK, hafife alınacak bir takım değil. Bireysel yetenekleri olan bir takım. Hocamız gerekli bilgileri verdi. Önlemlerimizi aldık, hazırız.”

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

PAOK ile Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

PAOK, tarihinde ikinci kez bir Türk takımıyla eşleşti. Daha önce 2010/11 Avrupa Ligi elemelerinde Fenerbahçe ile karşılaşan Yunan temsilcisi;evinde rakibini 1-0 yenmiş, deplasmandan 1-1’lik beraberlikle dönüp turu geçmişti.

PAOK ile ilk kez karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında Yunanistan takımlarına rakip olduğu dört maçın hiçbirini kaybetmedi. (1G,3B).

Beşiktaş bugüne kadar Yunan takımlarıyla (Asteras Tripolis & Olympiakos) oynadığı dört maçta da gol attı (toplam 8 gol) ancak bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı (toplam 5 gol)

Avrupa kupalarında oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanabilen PAOK (1B, 6M), tek galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi ön eleme turunda Slovan Bratislava’yı yenerek aldı.