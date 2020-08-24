Neymar yanlış takımı kutlarsa… ‘Bizi neden tebrik ettin anlamadık!’

Paris Saint Germain’in yıldız futbolcusu Neymar, Bayern Münih’e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Twitter’da ilginç bir gafa imza attı.

Portekiz’deki final maçı sonrasında büyük üzüntü yaşayan Brezilyalı futbolcu, sahayı gözyaşları içinde terk ederken Bayern Münih’li futbolcular tarafından teselli edildi.

Karşılaşmanın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, “Kaybetmek sporun bir parçasıdır, her şeyi denedik, sonuna kadar savaştık. Her birinizin desteği ve sevgisi için teşekkür ederim. Ve BAYER’e tebrikler” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcunun bu mesajına ise bir başka Alman ekibi Bayer Leverkusen’in Twitter hesabından yanıt geldi.

Leverkusen’in İspanyolca paylaşım yapan hesabı, “Teşekkürler Neymar. Tatilde FIFA oynarken bizi neden tebrik ettin anlamadık ama teşekkürler” yazarak PSG’li futbolcuya esprili bir cevap verdi.