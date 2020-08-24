Neymar gözyaşlarına boğuldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İki takımın da karşılıklı net fırsatlar yarattığı karşılaşma, beklenenin aksine kısır geçti. Bayern Münih, Colman’ın attığı tek golle kupaya uzanırken, PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar, maçın son düdüğü ile birlikte adeta yıkıldı.

PSG’nin yakaladığı birçok net fırsatta gole izin vermeyen Neuer’in damga vurduğu maç sonrası Bayern Münih futbolcuları büyük sevinç yaşarken, Neymar büyük bir üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve uzun süre saha ortasında ağlayan Neymar’ı, Bayern Münih’in Avusturyalı yıldızı David Alaba teselli etti.

Maç sonrası düzenlenen kupa törenine de gözyaşları için gelen Neymar’ın, Şampiyonlar Ligi kupasına elini uzattığı an, uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir kare oldu.

Madalya töreninin ardından da gözyaşlarına hakim olamayan Neymar’ı bu kez Bayern Münih Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick teselli etti.

Tarihinde ilk kez finale çıktığı Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye kupa kazandırmak isteyen Neymar, bunu başaramayınca büyük bir duygusal patlama yaşadı. Neymar’ın kariyerin Barcelona ile 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Brezilyalı yıldız, Barcelona ile 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşmıştı.