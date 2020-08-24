Mustafa Amini: ‘Ankaragücü beni evsiz bıraktı, adeta beni öldürdüler’

Afganistan asıllı Avustralyalı futbolcu Mustafa Amini, Ankaragücü ile anlaşma imzaladıktan sonra kendisine transferin iptal edildiğine dair bir telefon gelmesinin ardından adeta çılgına döndü.

Son olarak Danimarka takımlarından Aarhus’ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki orta saha, Ankaragücü ile sözleşme imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmek için bir otelde beklemeye geçti.

Ankaragücü ile 2 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını söyleyen Amini, “Olanlara inanamıyorum. Hiçbir futbolcunun böyle şeyler yaşamasını istemem” diyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“5 Ağustos’ta bir sözleşme imzaladık ve bütün şartları kabul ettik. 10 gün sonra ‘Üzgünüm artık anlaşma yok’ diye bir telefon aldık. Bunu duyduğumda kalbim durdu. Bu olaydan yakalarını kurtaramayacaklar. Umarım bu durum FIFA’ya kadar gidecek ve yaptırım alacaklar. Beni kelimenin tam anlamıyla işsiz, kulüpsiz ve evsiz bıraktıkları için sözleşmede ücreti ödemek zorunda kalacaklar.”

“BENİ ÖLDÜRDÜLER”

“Yüzünüze böyle bir tokat yemek hiç iyi bir şey değil. Beni tam anlamıyla öldürdüler. Bu yüzden FIFA’ya gitmeleri için şartları zorlayacağım. Menajerim benimle ilgilenen diğer kulüplere geri döndü ancak onlar da başka alternatiflere yönelip onlarla anlaşma sağladı bile.”

“RESMEN EVSİZ KALDIM”

“Yaşananlardan sonra eve geri dönmem de mümkün olmadı. Biletler fiyat olarak dört katına çıktı ve uçuş süreleri 60 saat arttı. Bu saçmalık ve çok çirkin. Resmen evsiz kaldım. Avustralya vatandaşıyım ve evime dönemiyorum. Her şey çok berbat. Tek kişilik bir otel odasındayım ve zihinsel açıdan çok zor günler geçiriyorum.”

“BU İŞTEN PAÇAYI KURTARAMAYACAKLAR”

“Avustralya Futbolcular Birliği ile görüşüyorum ve bana Ankaragücü’nün bu işten paçayı kurtaramayacaklarını söylediler. Yaptıkları şeylere bir bakın. Onlara sözleşmeleri gönderdim ve bu belgelerin yasal olduğunu söylediler. Maaşı, şartları her şeyi kabul edip imzaladım. Umarım FIFA cezalandırır çünkü bu futbolculara yapılmamalı. Bu işten sıyrılırlarsa başkalarına da yaparlar ve bu durumlar devam eder.”

Öte yandan Süper Lig’in bir başka ekibi Denizlispor’un da 27 yaşındaki oyuncu ile görüşme yaptığı iddia edildi.