Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Hangi transferler yolda?

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe stoper pozisyonunda kimlerle görüşüyor? Zanka kalacak mı, gidecek mi? Hangi kanat oyuncusunun bu hafta İstanbul’da olması bekleniyor? Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda…

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İşte Mehmet Özen ve İrfan Yirmibeş’in sohbetinden satır başları: