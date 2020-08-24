Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Hangi transferler yolda?

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe stoper pozisyonunda kimlerle görüşüyor? Zanka kalacak mı, gidecek mi? Hangi kanat oyuncusunun bu hafta İstanbul’da olması bekleniyor? Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda…
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İşte Mehmet Özen ve İrfan Yirmibeş’in sohbetinden satır başları:
- Fenerbahçe stopere en az iki isim alacak. Bu ismler ilk 11’de doğrudan oynayabilecek isimler olacak. Mauricio Lemos transferini Fenerbahçe bitirdi. Neredeyse 15 gün oldu. İstanbul’a gelmesini bekliyoruz.
- Fenerbahçe Wolfsburg’da forma giyen Marcel Tisserand ile de temaslarda bulunuyor. 27 yaşındaki 1.90’lık Kongolu stoper için görüşmeler sürüyor. İlk sırada yer alan isim ise Sarr. Emre Belözoğlu yoğun bir çaba gösteriyor. Ancak oldukça zor, çünkü Avrupa’nın önemli kulüpleri onun peşinde. Yüzde 10 ihtimal diyebiliriz, Fenerbahçe bu ihtimali sonuna kadar zorluyor.
- Fenerbahçe kiralama modeline artık çok sıcak bakmıyor. Kiralık oyuncuların uyum ve aidiyet sorunu yaşadıkları gördüler. Kiralık olursa satın alma opsiyonlu seçenekler düşünülüyor.
- Zanka için Kopenhag ile konuşmalar devam ediyor. Ama Fenerbahçe yerine transfer yapmadan oyuncu göndermeyi düşünmüyor. 1,6 milyon Euro kazanan Zanka’nın Kopenhag’a gitmek için ücretinde indirim yapması ihtimal dahilinde.
- Enner Valencia ile Fenerbahçe anlaştı. Ülkesinde kız kardeşi kaçırılmıştı. Salı ya da çarşamba İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
- AEK’da oynayan Marko Livaja ismi gündemde. Bir yıl daha sözleşmesi var. Fenerbahçe 2,5 milyon Euro bonservis teklif etti ama AEK daha fazla istedi. Oyuncunun 2,2 milyon euro yıllık ücret beklentisi var. Fenerbahçe bu beklentide indirim yapılmasını bekliyor ama bir gelişme sağlanmadı bugüne kadar.
- Mandzukic zor. Geçen yıl 6 milyon Euro gibi bir maaşı vardı. Fenerbahçe’nin maksimum verebileceği 2,5 milyon Euro.
- İsmail Yüksek ilk 11’de yer alabilir.