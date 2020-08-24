Mehmet Demirkol BeINsports’tan ayrıldığını açıkladı

BeINsportst’ta Mehmet Demirkol sürprizi… Son 2 yıldır BeINsports ekranlarında izleyicisiyle buluşan ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce NTVSpor’da uzun yıllar program yapan tecrübeli yorumcu BeINSports ayrılığını şu ifadelerle açıkladı: ”İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk’ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim.” Mehmet Demirkol’un yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Daha önce dijitale ağırlık vermeye karar verdiğini ifade eden ünlü yorumcu başka bir televizyon kanalıyla anlaşmak yerine dijitale dönüş yapabilir.