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Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe son olarak Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Peki Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte Mauricio Lemos hakkında merak edilenler...

21:59 -
Haberler Fenerbahçe
Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig’in yeni sezonu öncesinde Fenerbahçe’den bir transfer atağı daha geldi. Sarı-lacivertliler Las Palmas takımından Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. Bu gelişme ardından Mauricio Lemos’un kariyeri merak edilmeye başlandı. İşte Mauricio Lemos ile ilgili bilgiler…

MAURİCİO LEMOS KİMDİR?

Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı.

Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.

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