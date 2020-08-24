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Mauricio Lemos, Fenerbahçe için bugün İstanbul’a geliyor!

Fenerbahçe defans arayışlarını İspanyol ekibi Las Palmas'tan Mauricio Lamos ile tamamladı. Uruguaylı futbolcu bu akşam transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geliyor.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş
21:22 -
Haberler Fenerbahçe
Mauricio Lemos, Fenerbahçe için bugün İstanbul’a geliyor!

Fenerbahçe bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşmaya vardı. Uruguaylı oyuncu transferi tamamlamak için bu akşam Amsterdam’dan İstanbul’a geliyor. Uruguaylı stoper yarın yapılacak sağlık kontrollerinden sonra resmi imzalar atılacak.

Sarı-lacivertli ekip Las Palmas ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Uruguaylı yıldızın 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa’ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2’de geçen sezon 26 maça çıktı.

Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.

Fenerbahçe Mauricio Lemos süper lig transfer
Son güncelleme: 21:36 24.08.2020