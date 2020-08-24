Mame Thiam: ‘Eşim Fenerbahçe’ye gelmem için ısrar etti’

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürürken, yeni transfer Mame Thiam basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı.

Sarı lacivertli kulübe transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Thiam, hangi pozisyonda oynayacağı konusuna zamanı geldiğinde teknik direktör Erol Bulut ile konuşup karar vereceklerini söyledi.

İşte Thiam’ın açıklamalarından satır başları;

“Buraya gelmeden önce Moussa Sow ile konuştum benim için dua ettiğini söyledi. Burada olduğum sürece maksimumu sergilemek istiyorum. En büyük hedefim takımıma yardımcı olmak.”

“SOL TARAFTA DA OYNADIM, İKİNCİ FORVET DE…”

“Takımın ortaya koymuş olduğu performans çok önemli. Sol tarafta da oynadım, ikinci forvet de oynadım. Burada önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Tabii ki hocamın istediği pozisyonda oynamaya hazırım. Her yerde hazır olmak benim için önemli. Hocamızla bu konuyla ilgili konuşmadık. Hangi pozisyonlarda oynadığımı gayet iyi biliyor. Şu an hazırlık sürecindeyiz. Takım olarak neyi iyi yapabildiğimize bakıyoruz. Zamanı geldiğinde hocamızla bunu konuşacağız.”

“EŞİM FENERBAHÇE’YE GİTMEM İÇİN ISRAR ETTİ”

“Fenerbahçe’nin beni istediğinde çok mutlu oldum. Eşim de ısrarla gitmem gerektiğini söyledi. Hazırlık maçında takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. İleride neler olacağını Allah daha iyi biliyor. Ben burada oldukça maksimumu vereceğim. Dinine bağlı bir insanım. Maçtan önce yaptığım bir uğur yok, dua ediyorum. Kendi yoluma bakıyorum bu anlamda oynadığım her maçta maksimumu ortaya koyacağımdan emin olabilirsiniz.”

“HER ZAMAN ŞU ANA BAKAN BİR İNSANIM”

“Gençken önemli takımlarda oynadım. Ben her zaman şu ana bakan bir insanım. Fenerbahçe’de olmaktan dolayı çok memnunum. Hedefim şu ana odaklanıp ona göre sonrasında geleceği görmek olacak. Fenerbahçe her zaman büyük takımdır. Fenerbahçe’nin büyük bir kapasitesi de var. Biz de bunu ortaya koyup taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Benim için önemli olan sahada oyuncuların ne yaptığı. Tabii ki yöneticilerimizin, hocamızın yorumları daha önemli olacaktır. Hem ben, hem de gelecek oyuncular Fenerbahçe’nin başarısı için savaşacağız.”

“RONALDO’YU TAKİP EDİYORUM”

“4-3-3 gibi 4-2-3-1 gibi sistemlerde oynadım ama önemli olan futbolcunun buna adapte olmasıdır. Avrupa’da Ronaldo’yu takip ediyorum. Beni heyecanlandıran bir oyuncu. Ligimiz fiziksel güce dayanan bir lig. Çok fazla temasın olduğu bir lig. Kolay değil bu tip maçlarda oynamak ve kazanmak. Her takım birbirini yenebiliyor. Her zaman hazır olmak zorundayız ve kazanmak için elimizden geleni sergilemek zorundayız.”