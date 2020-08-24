İşte Bursaspor’un borcu ve transfer tahtasının kapalı olmasının gerekçeleri

Bursaspor Kulübü´nün toplam borcunun 492 milyon 291 bin 586 TL olduğu açıklandı. Transfer tahtası kapalı olan kulübün; FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ve yerel mahkemede kesinleşmiş ve devam eden dosyaların 71 milyon 218 bin 301 TL + işlemiş faiz şeklinde ödeme yükümlülüğünün bulunduğu ve bu ödeme yükümlülüklerinin gerçekleşmediği takdirde transfer tahtasının kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Tayfur Serdar Güllülü, 30 Haziran 2020 tarihli Denetleme Kurulu İnceleme ve Tavsiye Raporu´nu açıkladı. Açıklamada; Bursaspor Kulübü´nün toplam borcunun 492 milyon 291 bin 586 TL (63 milyon 956 bin 399 Euro) olduğu kaydedildi.

Kulübün toplam borcu; 130 milyon 333 bin 569 TL´lik ticari borçlar, 103 milyon 122 bin 576 TL´lik finansal borç, 94 milyon 49 bin 589 TL´lik sportif faaliyet, 53 milyon 726 bin 189 TL´lik kamu borçları, 34 milyon 838 bin 192 TL´lik yönetici borçları, 25 milyon 5 bin 322 TL´lik bilanço dışı borçlar, 13 milyon 376 bin 375 TL´lik tahakkuk edilmemiş faiz ve 37 milyon 839 bin 771 TL´lik diğer borçlar şeklinde dağılım gösterdi.

TRANSFER TAHTASININ KAPALI OLMASININ NEDENLERİ

Transfer tahtası kapalı olan ve mevcut borçlar nedeniyle transfer gerçekleştiremeyen Bursaspor Kulübü´nün, kesinleşen ve devam eden borçların bilgisi de paylaşıldı.

FIFA ve UÇK´daki kesinleşmiş dosyalara göre, Bursaspor´un toplamda 45 milyon 142 bin 615 TL´lik borcu bulunuyor. Kulübün; FIFA, UÇK ve yerel mahkemede devam eden dosyalarında ise borç 26 milyon 75 bin 686 TL oldu.

Denetleme Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmede; kesinleşmiş dosyalar ile beraber yargılaması devam eden dosyaların da olduğu şekliyle aleyhte sonuçlanması halinde 21.08.2020 TCMB Efektif Kurları ile toplamda 71 milyon 218 bin 301 TL + işlemiş faiz şeklinde bir ödeme yükümlülüğü ile karşılaşacağının görüldüğü, Kulüp Hukuk Deportmanı´ndan verilen bilgiye göre ise ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilemediği takdirde transfer tahtasının kapalı kalmaya devam edeceği ve ayrıca, eksi puan içeren sportif cezanın uygulanmayacağı, fakat kulüp lisans alınamamasından ötürü yeni sezon başlarında -3 puan cezanın muhtemel olduğu ifade edildi.

KONKORDATO İLANI ÖNERİSİ

Raporda, Bursaspor Kulübü´nün Süper Lig´de olduğu dönemde yıllık 120 milyon TL civarı ortalama sabit gelire sahip olduğu, ancak TFF 1´inci Lig´e düşülmesi ile birlikte bu rakamın azami sadece yüzde 25´ine kadar indiği belirtildi. Bu duruma yönelik olarak raporda, Denetleme Kurulu tarafından “Yukarıda ortaya koyduğumuz 30.06.2020 itibariyle 492 milyon 291 bin 586 TL tutarındaki toplam borç miktarı düşünüldüğünde, Bursaspor A Takımının Süper Lig´e çıkamaması nedeniyle bu sezon itibarı ile Bursaspor Kulübü Derneği´nin borçlarını çevirip TFF 1´inci Lig´de yoluna devam etmesi mümkün görünmemektedir. Bağlı ortaklıklarının da borca batık durumu da konkordato ilan edip tüm borçların yeniden uzun vadeli olarak yapılandırılmasını, alacaklı muhatapların haciz taleplerini durdurup cari dönem en düşük gider ve en yüksek gelir hedefiyle yola çıkmayı zorunlu kılmaktadır´´ ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR KULÜBÜ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Denetleme Kurulu raporunda şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Yönetim kurullarına Mali Genel Kurullarda onaylanan bütçenin hesap döneminde yüzde 25´ine kadar aşma yetkisi verilmektedir. Tüzüğümüzün 59.3 maddesi 2.fıkrası gereğince bunu aşan ödemelerden Yönetim Kurulu´nun müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu yazmaktadır. Mali Genel Kurullarda onaylanan yüksek rakamlar baz alındığında ve kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali durumda ele alındığında bütçenin + yüzde 25 aşılma ihtimali pekte mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle Yönetim Kurulu´na tahmini bütçeler üzerinden değil cari yıl gelir bütçesinin (gerçekleşen gelir) yüzde 25´ine kadar borçlanma yetkisi verilmesi gerekmektedir. Örneğin; Kulüp 2019 yılında 100 birim gelir elde etmişse kulüp en fazla 125 birim borçlanabilmeli ve 125´i aşan rakamdan dönemin Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu olmalıdır. Trabzonspor Kulübü yeni tüzüğünde bu uygulamayı başlatmış ve İlgili Yönetim Kurulu üyelerinden kongre sonrası bu doğrultuda tek tek taahhüt almıştır. Devamında iki yılda ilgili kulüpte ekonomik anlamda devrim niteliğinde kararlar alındığı, tasarruflar yapıldığı açıkça ortadadır. Başarılı bir uygulama örneği söz konusu iken ileride yapılabilecek Tüzük Tadili Kongresinde Yönetim Kurulunun Cari yani gerçekleşen bütçe üzerinden sorumlu olduğu şeklinde tüzüğümüzün değiştirilebilir olduğu kanısındayız. Tabii ki Yönetim Kurulu, yüzde 25´i aşan durumlarda gerekçeleri ile ek bütçe talebi ile Mali Genel Kurul´u toplayabilir yetki verilmesi halinde ek bütçe alabilir.”

TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

“Bütçe hesap dönemin 01 Ocak-31 Aralık olması ve en büyük faaliyet alanımız olan Futbol Takımımızın tam sezonunu kapsamaması sebebi ile bilançolara da sağlıklı yansıması söz konusu olmamaktadır. Kurulumuz Bütçe hesap döneminin 01.06-31.05 şeklinde tam 1 sezonu kapsayacak şekilde olması halinde daha sağlıklı verilere ulaşabileceği kanaatindedir.”

“Tüzük Değişikliklerinin ayrı bir Tüzük Tadil Kongresi Yapılarak Görüşülmesi daha sağlıklıdır. Zira sonuçta bir anayasa maddesinin değişimi oylanacaktır. Gündem maddesi olarak değil gündemin kendisi olmalıdır. Tüzüğümüzün birçok tamamlamaya ihtiyacı vardır. Kongre sandık düzeninden, tüzüğe aykırı eylemlere yaptırım uygulanmasına kadar Tüzükte birtakım değişiklikler yapılması gerekmektedir.”

SPOR HUKUKUNUN OLUŞTURULMASI

“Hatırlanacağı üzere 23.06.2019 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Geçmiş Yönetim Kurulu ibra edilmemiş idi. Konu ile ilgili Denetleme Kurulu Olarak Bağımsız Denetim Raporunu ivedilikle tamamlayıp Yönetim Kurulu´na konunun Hukuka intikali için talepte bulunmuştuk. Yönetim Kurulu da 2019/102069 Soruşturma Numarası ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvuruda bulunmuştur. Yapılan tahkikat neticesinde konunun Kovuşturmaya Yeri Olmadığına karar verilmek suretiyle konu kapatılmaya çalışılmaktadır. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti´nde kendine münhasır Adalet Bakanlığı´na Bağlı Adalet Sistemi İçinde bir spor hukuku spor hukuku dalı bulunmadığı için bu tür ibrasızlık durumlarında kanundaki boşluklardan kaynaklı söz konusu konular kapatılabilmekte ve spor kulüplerinin yönetim kurulları Türkiye´deki takımları gerek basiretsizliklerinden gerekse yetersizliklerinden ötürü çevrilemez bir borç yüküne sokup, önlenemez zararlar ettirip sonrasında kendi işlerine dönebilmektedirler. Türkiye´deki tüm spor futbol kulüplerine çağrımız gelin Türkiye´de kendine münhasır spor hukukunun kurulmasına ve oluşmasına hep beraber el verelim ve kulüplerimizin yaşamasına imkân sağlayalım.”

KURUMSALLIK VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

“Bursaspor Kulübü Derneği Konkordato ilan ettiği taktirde Bilançonun Aktif Tarafındaki 180 ve 280 Nolu Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderler Hesabı Dönemsellik ilkesine göre Peşin Ödenmiş Bakiyelerden oluşturulup kalan Borçlar Giderleştirilip (ortaya çok ciddi bir zarar çıkacaktır) Bilançonun Pasif Tarafında 381 ve 481 nolu hesaplarda takip edilmelidir. Bu şekilde düzenleme yapılırsa Bursaspor Kulübü Derneği´nin gerçek borç ödeme potansiyeli ortaya çıkarılmak suretiyle Yönetim Kurullarının ayağını yorganına göre uzatmaları sağlanabilecektir.”

“Bursaspor Kulübü´nün geleceğini şekillendirmek açısından; kurumsallaşmak, şeffaflık sağlamak, iletişime önem vermek, israfı önlemek ve mali disipline girip sıkı tutmak gibi ilkelerin etrafında birleşilmelidir. Bursaspor Kulübü´nün başarısı, tüm camianın özlemi, dileği ve ortak hedefi olmalıdır.”