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Sözcü

Göztepe, forvet Cherif Ndiaye’yi kiraladı

Göztepe, Senegalli forvet Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

20:28 -
Haberler Futbol
Göztepe, forvet Cherif Ndiaye’yi kiraladı

İzmir temsilcisi Göztepe, 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmaları kapsamında transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hırvatistan’ın HNK Gorica takımından 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cherif Ndiaye’yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe’nin bu kiralama için 200 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi. 1.90 metre boyundaki Senegalli Cherif Ndiaye, on numara, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor.

Ndiaye, geçtiğimiz sezon eski takımıyla beraber sahaya çıktığı 36 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Cherif Ndiaye göztepe süper lig