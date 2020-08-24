Galatasaray, U19 Takımı’nı 6-2 yendi

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçı yapacaktı ama Eyüpspor’da bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu bu müsabaka iptal edildi. Sarı-kırmızılılar daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde U19 Takımı ile karşılaştı. Mücadeleyi A Takım, Mbaye Diagne’nin 2, Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç ve Emin Bayram’ın 1’er golü ile 6-2 kazandı.

Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takımı adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken, karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram'ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de 90 dakikayı birer asistle tamamladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.