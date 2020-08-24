Denizlispor, Muris Mesanovic’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Denizlispor 2020-2021 Süper Lig sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam ederken, Çek Cumhuriyeti takımlarından Mlada Boleslav'ın Bosna-Hersek uyruklu oyuncusu Muris Mesanovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Denizlispor Asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı katıldı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Muris Mesanovic, kiralık olarak sezon sonuna kadar olan sözleşmeyi imzaladı.

Süper Lig’de geçen sezon Kayserispor’da forma giyen Muris Mesanovic, 2020-2021 sezonunda yeşil-siyahlı takımda forma giyecek.