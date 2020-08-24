Çaykur Rizespor’dan hücuma Nadir Çiftçi takviyesi!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Atmacalar, Konrad Michalak’ın ardından Nadir Çiftçi’yi de kadrosuna kattı.

Kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Kariyerinde bir döneö Celtic forması da giyen Nadir gelecek sezon 7 numaralı formayı terletecek.

2018-2019’da parlak bir görüntü çizdi…

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda 14 maçta forma giyebilen ve skor katkısı veremeyen 28 yaşındaki Nadir Çiftçi, 2018-2019 sezonunda ise 31 maçta 12 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde oynayan Nadir Çiftçi daha önce İskoçya'nın Celtic Glasgow takımıyla iki lig ve iki kupa şampiyonluğu yaşadı.

Nadir'in kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz.

Not: Yeni sezonda Nadir 7 numaralı şanlı formamızı giyecek. Önümüzdeki günlerde başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize'de Nadir Çiftçi için imza töreni düzenlenecektir.

Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur.”