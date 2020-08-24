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Çaykur Rizespor imza şova kalktı! 5 transfer birden!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bugün daha önce Konrad Michalak, Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Çaykur Rizespor, 2 isimle daha anlaştığını duyurdu. Karadeniz ekibi, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar'ı da transfer etti.

20:36 -
Haberler Futbol
Çaykur Rizespor imza şova kalktı! 5 transfer birden!

Süper Lig’de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor, 24 Ağustos gününü adeta transfer açıklama günü olarak belirledi ve 5 transfer birden açıkladı.

Gün içinde Konrad Michalak, Nadir Çitfçi ve Yasin Pehlivan transferlerini açıklayan Rizespor, Yasin transferinin açıklamasından dakikalar sonra 2 ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen ve kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig’e yükselmesinde pay sahibi olan 28 yaşındaki orta saha Engin Bekdemir’i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, ayrıca Altınordu’dan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Kemal Rüzgar’ı da transfer etti.

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Engin Bekdemir daha önce 2014-2015 sezonunda da Çaykur Rizespor forması giyerken, Kemal Rüzgar ise Bayer Leverkusen ve Düsseldorf altyapılarında forma giyip Türkiye’ye gelmişti. Tüm transferler için gelecek günlerde imza töreni düzenlenecek.

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Son güncelleme: 20:42 24.08.2020