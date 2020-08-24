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Sözcü

Beşiktaş’ın PAOK kadrosu belli oldu

Beşiktaş, PAOK karşılaşması için Yunanistan'a gitti! Siyah-beyazlıların kadrosunda Ljajic yer almadı.

11:39 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ın PAOK kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın Yunanistan’a giden kadrosu açıklandı.

Kadroda takımla antrenmanlara başlayan ancak istenilen seviye henüz gelemeyen Adem Ljajic’in yanı sıra Douglas, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş, PAOK ile yarın akşam Yunanistan’da saat 21.00’de karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım 3. Ön Eleme Turu’na yükselecek.

beşiktaş Paok şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 11:41 24.08.2020