Bayern Münih pandemi tanımaz!

Almanlar final oynamayı iyi bilir. Hele Bayern Münih. Genetiklerine işlenmiş kod gibidir, kupa kazanmak.

Bayerin’in pres isteği, ilk 15 dakika içinde Mbappe ve Neymar'ı fazla göremememize yol açtı. Hata kovalayan, savunmada kontrollü PSG izledik ilk bölümlerde, Neymar'ın bir pozisyonu hariç.

Finaller zordur. Ne kadar usta oyuncular sahada yer alırsa alsın, bilinçaltlarında hatanın getireceği sorumluluktan uzak kalmak isterler. Gol koklamada büyük usta Lewandowski'nin topu direkten dönmese, Bayern kumandayı eline alacaktı. Bayern'e karşı yenik duruma düşmek, kaybetmenin yarısıdır.

Finaller, çok Oscar'lı filmler gibidir. Bazen, hiç beklenmedik bir anda, gerilim üst seviyeye çıkabilir. Sertliği ön plana çıkaran takım Bayern oldu. Fazla uzun sürmedi bu anlar.

PSG'nin orta sahası sadece baskı yapıp üretemeyince Bayern golünü attı.

Alman futbolunun yeni mühendisi Kimmich'in asisti, Coman için harika bir toptu. O da attı. Golden sonra, PSG'den bir silkiniş bekledim. Bu oyunun adı final çünkü. Presi yedikçe, tam tersi oldu. Bocaladı uzun süre PSG. Neymar, Di Maria, Mbappe; bu stresli anlar için varlar halbuki.

Yıldızlar değil, takım olanlar kupa kazanırlar. Takım oyununda, süreyi eritme konusunda usta olan yine Bayern oldu ve müzesine bir kupayı daha götürdü.