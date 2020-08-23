PSG Bayern Münih şifresiz canlı izle! Şampiyonlar Ligi finali canlı izle!

Pandemi nedeniyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final mücadelesi başladı. PSG Bayern Münih arasındaki zorlu maçın ilk dakikalarından itibaren karşılıklı pozisyonlar heyecanın dozunu arttırdı. Paris Saint Germain (PSG) Bayern Münih maçını şifresiz canlı veren beIN Sports 1 kanalını izlemek için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli. İşte PSG Bayern Münih maçı şifresiz canlı izleme ekranı…

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PSG BAYERN MÜNİH BEINSPORTS 1 CANLI YAYINI

İki takımın arasında daha önce oynanan 8 karşılaşmada Paris Saint Germain'in, Bayern Münih karşısında 5-3 üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlardan beraberlik çıkmazken en son 5 Aralık 2017'deki mücadeleyi 3-1 Alman temsilcisi kazanmıştı.

İLK 11’LER PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe

BAYERN MÜNİH: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

PSG-BAYERN MÜNİH İSTATİSTİKLER

Bayern Münih ile PSG, dokuzuncu kez karşı karşıya geliyor. Tamamı Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan sekiz maçın beşini PSG kazanırken; diğer üç karşılaşmadan ve iki ekibin son randevusundan (Aralık 2017) galip ayrılan taraf Bayern olmuştu.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselen PSG, bunu başaran 41. farklı takım konumunda. Turnuvada ilk finalini oynayan son altı takım kupaya uzanamazken; bunu başaran son ekip, 1997'de Juventus'u mağlup eden Borussia Dortmund'du (3-1).

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'ten (11; Milan ile eşit) daha fazla final oynayan tek takom Real Madrid (16). Turnuva tarihinde Alman ekibinden (5) daha fazla şampiyonluk yaşayan sadece üç takım var: Real Madrid (13), Milan (7) & Liverpool (6).

Avrupa kupalarında üçüncü kez finale yükselen PSG (1995/96 & 1996/97 Kupa Galipleri Kupası), sadece ilk finalinde kupaya uzanmıştı (1-0 vs Rapid Wien & 0-1 vs Barcelona).

Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta 42 gol attı. Turnuva tarihinde tek sezonda daha fazla gol sevinci yaşayan tek takım olan Barcelona (1999/2000'de 45), bunu 16 karşılaşmada başarmıştı.