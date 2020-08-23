Pogba hakkında son noktayı koydu! ‘Gelecek sezon…’

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yıldızı Paul Pogba’nın adı, uzun süredir Juventus ile anılıyordu. İngiliz ekibinde bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Pogba’nın gözden çıkarıldığı ve satışına onay verileceği şeklindeki haberlere, Fransız orta saha oyuncusunun menajeri Mino Raiola son noktayı koydu.

Geçtiğimiz sezonun sakatlıklarla boğuşarak geçiren Pogba’nın Manchester United’da kalacağının altını çizen Raiola, Sky Sport Italia’ya yaptığı açıklamada “Manchester United Pogba’ya yeni bir sözleşme önerecek. Yakında görüşmelere başlarız. Anlaşmakta sıkıntı çekeceğimiz sanmıyorum. Pogba, Manchester United’ın gelecek planlarında önemli bir rol oynuyor. Yaz transfer döneminde Pogba için yapılacak hiçbir teklifi kabul etmeyecekler” dedi.

“GUARDIOLA’DAN DAHA İYİ OLACAK”

Juventus’un Maurizio Sarri’den boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Andrea Pirlo ile ilgili de konuşan Raiola “Pirlo’nun takımın başına getirilmesi hoş bir sürpriz oldu. Bence olağanüstü ve devrim niteliğinde bir karar… Pirlo’nun futbolculuk geçmişini kimse tartışamaz. Ama Juventus için doğru isim mi bunu zamanla göreceğiz. Eğer Pirlo, Juventus’a kafasındaki oyun planını oynatmayı başarabilirse, büyük zaferler elde edecektir. Bunu başardığı takdirde Guardiola’dan daha iyi bir hoca olacaktır. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Transferin gözde isimlerinden Juventus’un kanat oyuncusu Federico Bernardeschi’nin takımda kalmak istediğinin de altını çizen Raiola “Kariyerine Juventus’ta başladı ama sonsuza kadar Juventus’ta oynayacak diye bir durum yok. Şu anda takımda kalmak ve Juventus’a faydalı olmak istiyor. Juventus’un da onunla yola devam etmek istediğini biliyorum. Eğer takımın değişmez oyuncusu olursa, Torino’dan ayrılması için bir sebep yok. Ancak istediği forma süresini alamazsa, alternatifleri gözden geçirebilir” şeklinde konuştu.