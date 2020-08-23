Paris Saint Germain (PSG) Bayern Münih maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu. Dev maça dakikalar kala takımlar maç saatini beklerken, futbolseverler de karşılaşmanın canlı izleme bilgilerini araştırıyor. BeIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak PSG Bayern Münih maçını izlemek için haberimizdeki linkleri kullanmanız yeterli. Tüm dünyanın takip edeceği Paris Saint Germain (PSG) Bayern Münih karşılaşmasını şifresiz canlı veren yabancı kanallar da bulunuyor. Portekiz’deki Luz Stadı’nda oynanacak PSG Bayern Münih maçının canlı izleme linkini haberimizden görebilir, karşılaşmadan tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte PSG Bayern Münih maçı canlı izleme sayfası ve maç öncesi son gelişmeler…

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçı saat 22.00’da beIN Sports HD1’den canlı yayınlanacak. Mücadelenin beIN Sports Haber kanalında şifresiz olarak yayınlanması da bekleniyor.

PARİS SAİNT GERMAİN PSG BAYERN MÜNİH ŞİFRESİZ CANLI İZLE

PSG BAYERN MÜNİH BEINSPORTS 1 CANLI YAYINI (Üyelik Gerekmektedir)

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Sergio Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat, Marquinhos, Ander Herrera, Paredes, Di Maria, Mbappe, Neymar

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, T. Müller, Perisic, Lewandowski,

PSG TARİH YAZMAK İSTİYOR

Katarlı iş adamı tarafından alındıktan sonra dünya yıldızlarını takıma kazandıran ve Avrupa’nın en dikkat çeken ekiplerinden biri olan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Fransız ekibi, kupaya uzanarak tarih yazmak için sahaya çıkacak.

BAYERN MÜNİH, 6. KEZ KUPAYI KAZANMANIN PEŞİNDE

Alman devi Bayern Münih, bu sene Şampiyonlar Ligi’nde hiç maç kaybetmedi. Özellikle Barcelona’yı 8-2 mağlup ettiği maçla dikkatleri üzerine çeken Bayern Münih, PSG’yi mağlup etmesi durumunda toplamda 6 deva Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış olacak.