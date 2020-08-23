Oleksandr Zinchenko’nun sevgilisi Guardiola’yı suçladı: ‘Hepsi onun suçu’

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Lyon’a 3-1 yenilerek Avrupa’ya veda eden Manchester City’de büyük şok yaşanırken, yıldız futbolcu Oleksandr Zinchenko’nun spor muhabiri sevgilisinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Üst üste üçüncü kez çeyrek final aşamasında Devler Ligi’ne veda eden City’de, teknik direktör Guardiola’nın Avrupa maçlarında sürekli olarak taktik ve kadro değişimi yapması eleştiri konusu oldu.

İngiliz ekibinde forma giyen Zinchenko’nun sevgilisi Vlada Sedan da konuyla ilgili olarak çok konuşulacak sözler sarfetti.

Youtube kanalında açıklamalar yapan Sedan, “Belki bunu söylemeye hakkım yok, belki Zinchenko bana yasak koyacak. Ama kibarca söylemek gerekirse bu tamamen Guardiola’nın hatası. Böylesi kritik bir anda, City için deneysel bir taktik kullanmak hayal kırıklığıydı..Eleştirmeye hakkım yok ama neden üç savunma oyuncusu tercih edildi?” dedi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Vlada (@v.lada_sedan)’in paylaştığı bir gönderi ( 9 Ara, 2019, 3:04öö PST )

Manchester City’nin yedek oyuncularıyla birlikte dünyanın en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu söyleyen Sedan, “City’nin sahip olduğu oyunculara baktığımızda, harika bir yedek kulübesi var. Dünyada sadece birkaç kulübün yedek kulübesinde böyle oyuncular var” yorumunda bulundu.

Ayrıca Ukraynalı yıldız Zinchenko da maçtan sonra yaptığı açıklamada, Guardiola’nın Lyon yenilgisinin ardından soyunma odasına gelmediğini açıklamıştı.

Sevgilisinin Youtube kanalına konuşan başarılı futbolcu, “Guardiola soyunma odasına gelmedi, maçtan sonra tek bir kelime etmedi. Her şey ortadayken zaten söylenecek bir şey olmuyor” ifadelerini kullandı.