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MAÇ SONUCU | Lille Rennes 1-1 | Burak Yılmaz ilk maçına çıktı

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımıyla ligin ilk maçında Rennes'e karşı forma giydi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Haberler Fransa Ligue 1
MAÇ SONUCU | Lille Rennes 1-1 | Burak Yılmaz ilk maçına çıktı

Fransa Ligue 1’in ilk haftasında Lille ile Rennes karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadı’nda kısıtlı sayıda taraftar önünde oynanan maç 1-1 sona erdi.

Milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika süre alırken, Burak Yılmaz ilk maçında 64. dakikada David’in yerine oyuna girdi. Yusuf Yazıcı da 90. dakikada Andre’nin yerine oyuna dahil oldu.

Ev sahibi takımın golü 40. dakikada Bamba’dan gelirken, Rennes’e 1 puanı getiren golü ise 74. dakikada Damien da Silva kaydetti.

Rennes’te Sacha Boey 35. dakikada, Lille’de ise Mandava 43. dakikada kırmızı kart gördü.

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Son güncelleme: 00:01 23.08.2020