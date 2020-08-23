Luiz Gustavo’dan ayrılık açıklaması: ‘Şampiyon olmadan ayrılmam’

Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin net ifadeler kullandı. FB TV’ye özel röportaj veren Gustavo, “Şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden bahseden Gustavo, “Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisinin farkındayım ve bu sevgiye karşılık vermeden, şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum. Hocamız benden ne görev isterse, onu en iyi şekilde yapmak için elimden gelenin en iyisini yaparım” şeklinde konuştu.

İşte Gustavo’nun açıklamalarından satır başları;

“Ben disiplinli bir insanım, saha içinde ve dışında öyle olmaya çalışıyorum. Ne yaparsam yapayım, o işe kendimi yüzde yüz veriyorum. Ben hayatım boyunca böyle oldum, benim felsefem bu. Bunun bana getirisi çok oldu. Benim gençlere aşılamaya çalıştığım hayat felsefem bu. Sosyal medya hesabım yok. Zaman zaman eşimden ve arkadaşlarımdan, benim hakkımda yeni şeyler söylendiğini duyuyorum. Benim de onlara teşekkür edebilmek için yapacağım şey sahada en iyisini vermek. Kendimi yüzde yüz şekilde işime odaklanmış tutmak istiyorum.”

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUZ”

“Çok güzel gidiyor, sakin bir hayatımız var. Genelde evde vakit geçiriyoruz. Oğlumla vakit geçirmeyi seviyorum. İstanbul’da eşim, oğlum ve ben çok mutluyuz. Fenerbahçe’deki süremizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz, Türkiye’yi çok seviyoruz. Oğlumun futbolcu olmasını istiyorum diyemem. Oğlum ne olmak isterse istesin, onu hep destekleyeceğim. Ne yaparsa yapsın destekliyorum. Benim ona aşılamaya çalıştığım şey, her ne yaparsa yapsın, en iyi şekilde yapsın.”

“JAILSON İLE ARKADAŞLIĞIMIZ…”

“Jailson ile sık olmasa da dışarı çıkıyoruz. Oğlu da büyüyor, biraz daha büyüyünce oğlumla da oynama şansı elde edecek. Bizim burada oluşturduğumuz arkadaşlık, büyük bir arkadaşlık. Aramızdaki arkadaşlıktan dolayı çok mutluyum. Ona tecrübelerimi anlatıyorum, bir şeyler de öğreniyorum ama bizim birlikteliğimizdeki ilk amaç, Fenerbahçe’ye yardım etmek.”

“BURASI ÖZEL BİR KULÜP”

“Şu anda taraftarlarımızdan uzağız, stada gelemiyorlar. Onların eksikliğini çok hissettik. Uzaktan da olsa gösterdikleri destek için teşekkürler. En iyi şekilde karşılık vermek için yapmamız gereken sahada savaşmak. saygıyı hak eden, takımına tutkuyla bağlı bir taraftar grubu var. Burası özel bir kulüp. Umarım bu süreç geçecek ve tekrar statta buluşacağız.”