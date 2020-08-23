Lionel Messi’nin fiyatı belli oldu… Dudak uçuklatan rakam!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’da yönetim, takımdan ayrılmak istediği konuşulan Arjantinli yıldız Lionel Messi için fiyatı belirledi. Mundo Deportivo’da yer alan habere göre, Barcelona yönetimi, Manchester City ve Paris Saint Germain’in ilgilendiği belirtilen Lionel Messi’nin, sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesindeki rakam dışında hiçbir teklifi kabul etmeme kararı aldı. Bu rakam ise tam 700 milyon Euro…

Son yıllarda Barcelona’da mutsuz olduğu şeklinde haberler çıkan Lionel Messi’nin, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih karşısında alınan 8-2’lik tarihi hezimetin ardından takımdan ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğü iddia ediliyor. Daha önce tartışma yaşadığı Eric Abidal’in Sportif Direktör görevine son verilmesi ve takımın başına Ronald Koeman’ın getirilmesinin ardından Arjantinli yıldızın nasıl bir tavır takınacağı da merak ediliyor.

Bu güne kadar yönetimin anlaştığı hemen her teknik adam ile sorunlar yaşadığı bilinen Lionel Messi’nin, Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman ile yıldızının barışıp barışmayacağı, Arjantinli dünya yıldızının takımdaki geleceğini de önemli derecede etkileyecek.

Altyapısında yetiştiği Barcelona’nın efsane isimleri arasına girmeyi başaran Lionel Messi, Katalan ekibi ile çıktığı toplam 731 karşılaşmada 634 gol atarken, 285 de asist yaptı. Messi’nin Arjantin Milli Takımı forması altında ise 138 maçta 70 golü bulunuyor.