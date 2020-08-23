Hüseyin Çimşir’in kuyusunu kazdılar

3 büyük rakibinin kötü olduğu bir dönemde Trabzonspor, eline geçen tarihi bir fırsatı kaçırdı. Lig şampiyonluğu Başakşehir'e gitti. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası ile teselli buldu. Karadeniz'de neler oldu, lig şampiyonluğu nasıl kaçtı, bakalım:

1-BAZI yerli oyuncuların iddiasına göre Hüseyin (Çimşir) Hoca'yı yabancı oyuncular yedi! İddialara göre Eddie Newton, Hüseyin Çimşir'in ayağını kaydırmak için yabancı oyuncuları işleyerek, hocanın futbol bilgisinin yetersiz olduğunu, bu işi yapamayacağını, başta kaptan Jose Sosa olmak üzere bütün yabancılara anlattı. Bir anlamda Newton, kendini yabancı oyunculara pazarladı.

2 HAKEMLERİN Trabzonspor'u şampiyon yapmamak için her şeyi denediğini düşünüyorum. Özellikle Başakşehir maçında verilmeyen yüzde 100'lük penaltı ve Gaziantep maçında atılan nizami golün verilmeyişi. 2 haftada Trabzonspor 7 puan farkla lider olacakken Başakşehir'den alınan talimatla, MHK ve hakemlerin müdahalesi ile turuncu-lacivertli İstanbul takımının lider olarak kalması sağlandı. Bunun doğruluğunu nereden anlıyoruz? Madem küme düşme olmayacaktı, o zaman lig tescil edilebilirdi.

3 TRABZONSPOR yönetimi, Ünal (Karaman) Hoca'nın şampiyonluk stresini kaldıramadığı için kendini bilerek ve isteyerek kovdurttuğunu düşünüyor. Yöneticiler, hoca konusunda hazırlıksız yakalandıklarını, başka hoca bulamadıkları için Çimşir'i mecburen takımın başına getirdiklerini ifade ediyorlar.

4 SON olarak; camia ve taraftarlar, Ünal Karaman'ın gidişine çok tepki gösterdiği için Hüseyin Çimşir'e hiçbir zaman istenilen desteği vermedi. Hüseyin Hoca'ya güven duymadı, onunla şampiyon olacaklarına hiç inanmadı.

TAKIM İYİ DEĞİLDİ

ŞAMPiYONLUĞUN kaçmasından sonra çok mesaj aldım. Tepkiler şu yönde: Takım özellikle orta sahada çok yumuşak kaldı. Rakiplerin hızlı hücumlarını durduracak savaşçı ve mücadeleci oyuncu yoktu. Stoperlerden istenilen performans alınamadı. Hücum gücü etkili ancak top rakibe geçince ne alan ne adam markajı yapan bir oyuncu topluluğu vardı. Kulübede güçlü bir karakterin olmaması da etkiledi.

Hüseyin Hoca çok üzgün

HÜSEYİN Hoca ile konuştum. Yukarıda yazılanların şampiyonluğun kaçmasında önemli rol oynadığını söyledi. Psikolojisi bozulmuş. Çok üzüntülü ve ruhsal yönden çökmüş. Hiç beklemediği şekilde haksızlığa uğradığını düşünüyor. Yabancı dil bilmediği için yabancı futbolcularla iletişim kurmakta zorlandığını, bunun sıkıntılarını yaşadığını düşünüyor. Örneğin, bir şeyler yazıp çizdiği kâğıdı kaptan Sosa'ya veriyor ama derdini anlatamıyor.