Harry Maguire gözaltına alınmadan önce gece kulübüne servet bırakmış

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın, tarihin en pahalı savunma oyuncusu unvanını elinde bulunduran yıldızı Harry Maguire’in Mikonos tatili, tam bir skandala dönüştü. Nişanlısı Fern Hawkins, kardeşi Joe ve arkadaşları ile birlikte eğlendiği gece kulübünün corona virüsü tedbirleri nedeniyle 00:00’da kapanmasının ardından eğlenceye devam etmek isteyen Harry Maguire, daha sonra gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran polise saldırmış ve gözaltına alınmıştı. Gözaltında bir de polise rüşvet vermeye çalışan İngiliz yıldızın yaşadığı skandal gece ile detaylar, The Sun’da yer aldı.

Habere göre gece kulübüne akşam yedide giden grup, beş saat boyunca eğlendi. İçki içip dans eden Harry Maguire ve arkadaşlarının, gece kulübünden ayrılmadan önce servet değerinde hesap ödediği öğrenildi. Gece kulübüne 70 bin Euro (606 bin TL) bırakan Harry Maguire, daha sonra mahkemeye kadar uzanacak bir olaya karıştı.

Hesapta şişesi 20 bin Euro’luk (173 bin TL) Dom Perignon ve 19 bin Euro’luk (164 bin TL) Armand de ­Brignac şampanyalardan birer şişe, şişesi 832 Euro (7 bin 200 TL) olan Jack Daniel's viskiden üç şişe, 1300 Euro’luk (11 bin 250 TL) karides, 900 Euro’luk (7 bin 800 TL) meze yer aldı. Gece kulübünün VIP bölümünde eğlenen grubun, burası için de 2 bin 200 Euro ödediği belirtildi.

Gecede Harry Maguire ve nişanlısına Chelsea’de forma giyen Ross Barkley, televizyon yıldızı Chris Hughes, snooker oyuncusu Judd Trump’ın da eşlik ettiği belirtildi.