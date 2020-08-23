Formula 1’de mecburen Türkiye!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle takviminde köklü değişiklikler yapmak zorunda kalan Formula 1 yönetimi, Türkiye Grand Prix'sini açıklamaya hazırlanıyor. Amerika ve Asya kıtasının yer almadığı, Avrupa'ya sıkışan takvimde İstanbul Park; 15 Kasım'da kapılarını açacak.

Türkiye ile birlikte takvimdeki toplam yarış sayısı 15 olacak. Böylece Formula 1 yönetimi, TV yayıncılarının ödemeyi taahhüt ettiği parayı alabilecek. Yayıncı kuruluşlar, Formula 1 yönetimine ‘15 yarış' şartı koşmuştu.

BAYRENY DE GÖRÜŞÜLÜYOR

TİCARI nedenler yüzünden takvime alınan Türkiye GP'si ile 15 yarış hedefine ulaşmış olacak. Formula 1 CEO'su Chase Carey'nin, Bahreynli yetkililer ile 29 Kasım ve 6 Aralık'ta iki yarış için görüştüğü, Abu Dhabi GP'sini 13 Aralık'a kaydırmayı planladığı belirtiliyor. İstanbul Park, son kez 2011'de F1'e ev sahipliği yapmıştı. Carey, Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ancak yarış, takvime alınmamıştı. İstanbul Park pisti, 2013'ten bu yana Vural Ak'ın patronu olduğu InterCity tarafından yönetiliyor.

18 Eylül’de WRC 15 Kasım’da F1

FORMULA 1 yönetimi resmi açıklama yaptıktan sonra Türkiye, 2020'de motor sporlarının en büyük iki organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacak. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takvimindeki Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Marmaris'te koşulacak. Bundan yaklaşık 2 ay sonra İstanbul, Formula 1'in adresi olacak. İki organizasyon da seyircisiz planlanıyor ancak sınırlı seyirci formülü de gündemde.