Fenerbahçeli Jose Sosa’dan açıklama: ‘Ayrılışımla ilgili haberlerin tümü gerçekdışı’

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Arjantinli orta saha Jose Sosa, Trabzonspor’dan ayrılışıyla ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

Bordo mavili camianın 3 yıl boyunca kendisine gösterdiği sevgi için teşekkür eden Sosa, “Trabzonspor’dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçekdışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Jose Sosa’nın Instagram hesabından yayınladığı mesaj:

“Türkiye’nin en büyüğü Fenerbahçe’nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum.

Trabzonspor’da bulunduğu süre boyunca bana ve aileme gösterilen büyük sevgi ve ilgi için Trabzonspor Kulübü’ne, tüm çalışanlarına ve Trabzon taraftarlarına teşekkür ederim.

Büyük mücadele, emek ve sorumlulukla geçen 3 yıl sonunda, Türkiye Kupası’nı Trabzon şehrine getirmek ve taraftara hediye etmek başarılı bir kapanış oldu.

Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor. Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı yönetilmesi.

Trabzonspor’dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçekdışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum.

Şimdi sarı lacivertli renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor ve ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım!”