CANLI | Paris Saint Germain Bayern Münih | Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Kazananın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağı PSG Bayern Münih maçını İtalya hakem Daniele Orsato yönetiyor.

Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Luz (Işık) Stadı’nda Avrupa’nın en büyüğünün belirleneceği PSG Bayern Münih maçı corona virüsü önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Bayern Münih kupayı 6. kez, PSG ise ilk kez kazanmak için sahaya çıkıyor.

CANLI ANLATIM (SAYFAYI YENİLEYİNİZ)

18′ Neymar’ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Neuer kurtardı. Dönen topu içeri çevirmek isteyen Neymar’a Neuer bu kez ayakları ile izin vermedi.

15′ Kylian Mbappe ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını denedi ancak top savunmadan geri geldi.

14′ Kylian Mbappe altıpas üzerinden şansını denedi ancak top savunmadan geri geldi.

6′ Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thiago Alcantara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

1′ Avrupa’nın en büyüğünün belli olacağı karşılaşma PSG futbolcularının vuruşu ile başladı.

PSG BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

STAT: Luz

SAAT: 22:00

HAKEM: Daniele Orsato

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe

BAYERN MÜNİH: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

İki takımın arasında daha önce oynanan 8 karşılaşmada Paris Saint Germain’in, Bayern Münih karşısında 5-3 üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlardan beraberlik çıkmazken en son 5 Aralık 2017’deki mücadeleyi 3-1 Alman temsilcisi kazanmıştı.

PSG TARİH YAZMAK İSTİYOR

Katarlı iş adamı tarafından alındıktan sonra dünya yıldızlarını takıma kazandıran ve Avrupa’nın en dikkat çeken ekiplerinden biri olan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Fransız ekibi, kupaya uzanarak tarih yazmak için sahaya çıkacak.

BAYERN MÜNİH, 6. KEZ KUPAYI KAZANMANIN PEŞİNDE

Alman devi Bayern Münih, bu sene Şampiyonlar Ligi’nde hiç maç kaybetmedi. Özellikle Barcelona’yı 8-2 mağlup ettiği maçla dikkatleri üzerine çeken Bayern Münih, PSG’yi mağlup etmesi durumunda toplamda 6 deva Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış olacak.