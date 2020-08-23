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Sözcü

Barcelona’da kara bulutlar dağılmıyor! Yeni transfer corona çıktı…

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenildikten sonra büyük bir yıkım yaşayan Barcelona'da kötü günler sona erecek gibi durmuyor. Katalan devinin yeni transferi Miralem Pjanic'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SKOR DIŞ HABER
21:39 -
Haberler Futbol

Barcelona’nın sezon sona ermeden transferini açıkladığı Miralem Pjanic’ten kötü haber geldi. Katalan devinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun Cumartesi günü yaşadığı rahatsızlık nedeniyle PCR testine sokulduğu belirtildi.

Yapılan testin ardından tecrübeli orta sahanın corona virüsü testinin pozitif olduğu öğrenilirken, oyuncunun sağlığının iyi olduğu ve evde izolasyon sürecine girdiği duyuruldu.

Pjanic’in bu nedenle Barcelona’nın kampına katılmadan önce 15 gün boyunca izole şekilde tedavi edileceği açıklandı.

barcelona Corona Miralem Pjanic
Son güncelleme: 21:47 23.08.2020