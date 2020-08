Barcelona’da kara bulutlar dağılmıyor! Yeni transfer corona çıktı…

Barcelona’nın sezon sona ermeden transferini açıkladığı Miralem Pjanic’ten kötü haber geldi. Katalan devinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun Cumartesi günü yaşadığı rahatsızlık nedeniyle PCR testine sokulduğu belirtildi.

Yapılan testin ardından tecrübeli orta sahanın corona virüsü testinin pozitif olduğu öğrenilirken, oyuncunun sağlığının iyi olduğu ve evde izolasyon sürecine girdiği duyuruldu.

Pjanic’in bu nedenle Barcelona’nın kampına katılmadan önce 15 gün boyunca izole şekilde tedavi edileceği açıklandı.

[BREAKING NEWS] Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2020