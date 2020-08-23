Avrupa Ligi maçı yine ertelendi! Bir kez daha sahaya çıkamadılar

UEFA Avrupa Ligi’nde Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ile Kosova temsilcisi FC Prishtina arasında oynanması gereken ön eleme maçı, bir kez daha ertelendi. 18 Ağustos Salı günü oynanması gereken ancak FC Prishtina’nın 8 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını açıklamasının ardından ertelenen karşılaşma, Kosova ekibi bugün de sahaya çıkamayınca maç bir kez daha iptal edildi.

Tek maç üzerinden oynanacak maç için geçtiğimiz hafta Cebelitarık’a gelen FC Prishtina, 8 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığının duyurdu. Bu nedenle maça çıkamayan FC Prishtina’ya, 22 Ağustos Cumartesi gününe kadar izin verildi. Bu sürede ülkesindeki takımlardan kiraladığı futbolcularla sahaya çıkması beklenen FC Prishtina, bir kez daha maça gelmedi. Bir süre rakibini saha ortasında bekleyen Lincoln Red Imps, rakibinin gelmemesi üzerine hakemlerin kararını beklemeye başladı. Hakemler, FC Prishtina’nin sahaya çıkmaması nedeniyle karşılaşmayı yeniden ertelendi.

Kosova ekibinin neden sahaya çıkmadığı belirsizliğini korurken, Lincoln Red Imps ile FC Prishtina arasında oynanması gereken UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı hakkındaki karar önümüzdeki günlerde verilecek.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan FC Prishtina, karşılaşmanın UEFA tarafından değil, Cebelitarık yetkilileri tarafından iptal edildiğini iddia etti.

Ndeshjen, sërish, si herën e parë, e anulojnë autoritetet e Gjibraltarit dhe jo UEFA Pas pak njoftimi i plotë i klubit pic.twitter.com/CD9jywkBs2 — FCPrishtina (@FC_Prishtina) August 22, 2020

Lincoln Red Imps takımı ise maç hakkındaki kararın UEFA Disiplin Kurulu tarafından verileceğini, kulübün de bu kararı sabırla bekleyeceği belirtti.