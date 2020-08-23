Ahmet Nur Çebi’den transfer ve indirim açıklaması: ‘Yüzde 99’u kabul etmedi’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlılardaki son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacakları PAOK maçına konsantre olduklarını söyleyen Çebi ”Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek” dedi.

TRT Spor’a konuşan Çebi, “Yabancı futbolcularımızın %99’u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancı oyuncular, ‘Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Transfer harcama limitini doldurduklarını söyleyen Çebi, “Atiba, N’Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Vida’nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa’nın golcüsü Koita ile ilgili konuşan Çebi, ”Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.” yorumunda bulundu.