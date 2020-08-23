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Sözcü

200 holigan birbirine girdi, onlarca kişi tutuklandı!

Feyenoord ile Borussia Dortmund arasında oynanan dostluk maçı sonrasında iki takımın holiganları arasında çıkan kavga nedeniyle 30 kişi tutuklandı. Yaklaşık 200 holiganın karıştığı olaylar nedeniyle tutuklamaların artacağı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER
18:00 -
Haberler Almanya Bundesliga
200 holigan birbirine girdi, onlarca kişi tutuklandı!

Almanya’da Feyenoord ve Borussia Dortmund takımlarının seyircisiz oynadığı hazırlık maçı, Duisburg’un merkezinde yaklaşık 200 holiganın birbirine girmesine neden oldu.

Çıkan olaylara müdahale eden polis ekipleri onlarca Hollandalı’yı kelepçeleyip sokak ortasında bekletirken, Feyenoord taraftarlarının kaç tanesinin ülke dışından geldiği halen bilinmezliğini koruyor.

Yarım saatlik iki devreden oynanan maçı Fenerbahçe’nin eski hocası Dick Advocaat’ın yönettiği Feyenoord 3-1 kazanmayı başardı.

Feyenoord’un gollerini Nicolai Jörgensen (2) ve Eric Botteghin atarken Borussia Dortmund’un tek golü Axel Witsel’den geldi.

 

Borussia Dortmund feyenoord
Son güncelleme: 19:00 23.08.2020