200 holigan birbirine girdi, onlarca kişi tutuklandı!

Almanya’da Feyenoord ve Borussia Dortmund takımlarının seyircisiz oynadığı hazırlık maçı, Duisburg’un merkezinde yaklaşık 200 holiganın birbirine girmesine neden oldu.

Çıkan olaylara müdahale eden polis ekipleri onlarca Hollandalı’yı kelepçeleyip sokak ortasında bekletirken, Feyenoord taraftarlarının kaç tanesinin ülke dışından geldiği halen bilinmezliğini koruyor.

Momentan hat die Polizei in #Duisburg eine Art mobile Bearbeitungsstraße eingerichtet, an den Polizeibullis werden die Verdächtigen fotografiert und erkennungsdienstlich behandelt. #bvb #Feyenoord #hools pic.twitter.com/9wbV58g0eA — Frank Schneider (@chefreporterNRW) August 22, 2020

Yarım saatlik iki devreden oynanan maçı Fenerbahçe’nin eski hocası Dick Advocaat’ın yönettiği Feyenoord 3-1 kazanmayı başardı.

Feyenoord’un gollerini Nicolai Jörgensen (2) ve Eric Botteghin atarken Borussia Dortmund’un tek golü Axel Witsel’den geldi.