Vedat Muriqi hazırlık maçında oynamadı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası’nda Süper Lig’in yeni ekibi Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa’nın dışında, Vedat Muriqi, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi. Fenerbahçe’de yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak da antrenman eksikleri nedeniyle süre almadı.

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GÖKHAN VE CANER KAPTAN

Karşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı-lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül maça kaptan olarak çıktı. Mücadelenin 66'ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin'e bıraktı.