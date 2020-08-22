Utah Jazz, Denver Nuggets karşısında üstünlüğü yakaladı

NBA playoffları tüm heyecanıyla devam ediyor. Serilerde bu gece itibarıyla üçüncü maçlar oynanmaya başladı. Gecenin dikkat çeken maçında Utah Jazz, Denver Nuggets’ı 124-87 ile ağır bir mağlubiyete uğrattı ve seride 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Jazz adına maça Mike Conley damga vurdu. Conley üçüncü çocuğunun doğumu sebebiyle çıktığı fanusa 9/13 şut isabeti, 7/8 üçlük ve 27 sayıyla dönüş yaptı. Takım arkadaşları Rudy Gobert 24 sayı ve 14 ribaund, Donovan Mitchell ise 20 sayı ve 4 ribaundla kendisine eşlik etti.

Nuggets’ta ise takımın yıldızları Nikola Jokic 15 sayı, 5 ribaund ve 6 asist, Jamal Murray ise 12 sayı, 5 riabund ve 6 asistle mücadele etti. Serideki bir sonraki maç 23 Ağustos Pazar günü oynanacak.

After the birth of his son Elijah, @MCONLEY10 returns to Orlando and scores 27 PTS on an #NBAPlayoffs career-high 7 triples to power the @utahjazz in Game 3! #TakeNote #WholeNewGame pic.twitter.com/6zs91jNYrK — NBA (@NBA) August 21, 2020

DONCIC’İN YARIDA BIRAKTIĞI MAÇTA MAVS MAĞLUP

Gecenin diğer bir maçı LA Clippers ile Dallas Mavericks arasında oynandı. Clippers 130-122’lik skorla maçı kazanırken seride de durumu 2-1’e getirdi.

Clippers’ta Kawhi Leonard 36 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle galibiyetin mimarı oldu. Paul George 11 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle mücadele etti. Mavs’te Kristaps Porzingis’in 34 sayı ve 13 ribaundluk katkısı galibiyete yetmedi.

Takımın diğer yıldızı Luka Doncic maçın üçüncü çeyreğinde sol ayak bileğini burktu ve soyunma odasına gitti. Dördüncü çeyreğin başında tekrar oynamaya çalışan genç yıldızın bu girişimi, ağrıları sebebiyle başarısız oldu. Doncic maçı 13 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle tirple-double yaparak tamamladı.

Maç sonrasında durumunun çok da kötü olmadığını belirten Doncic, MR sonrasında durumunun netlik kazanacağını belirtti.

Gecenin sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı:

Brooklyn Nets 92-117 Toronto Raptors (0-3)

Philadelphia 76ers 94-102 Boston Celtics (0-3)

Batı Konferansı:

Utah Jazz 124-87 Denver Nuggets (2-1)

Dallas Mavericks 122-130 LA Clippers (1-2)

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