Utah Jazz, Denver Nuggets karşısında üstünlüğü yakaladı

NBA playoffları tüm heyecanıyla devam ediyor. Serilerde bu gece itibarıyla üçüncü maçlar oynanmaya başladı. Gecenin dikkat çeken maçında Utah Jazz, Denver Nuggets’ı 124-87 ile ağır bir mağlubiyete uğrattı ve seride 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Jazz adına maça Mike Conley damga vurdu. Conley üçüncü çocuğunun doğumu sebebiyle çıktığı fanusa 9/13 şut isabeti, 7/8 üçlük ve 27 sayıyla dönüş yaptı. Takım arkadaşları Rudy Gobert 24 sayı ve 14 ribaund, Donovan Mitchell ise 20 sayı ve 4 ribaundla kendisine eşlik etti.

Nuggets’ta ise takımın yıldızları Nikola Jokic 15 sayı, 5 ribaund ve 6 asist, Jamal Murray ise 12 sayı, 5 riabund ve 6 asistle mücadele etti. Serideki bir sonraki maç 23 Ağustos Pazar günü oynanacak.

After the birth of his son Elijah, @MCONLEY10 returns to Orlando and scores 27 PTS on an #NBAPlayoffs career-high 7 triples to power the @utahjazz in Game 3! #TakeNote #WholeNewGame pic.twitter.com/6zs91jNYrK

— NBA (@NBA) August 21, 2020