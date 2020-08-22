Şota Arveladze’nin yeğeni Süper Lig’de

Süper Lig’in yeni ekibi Karagümrük, eski futbolcular Şota ve Arçil Arveladze’nin yeğeni Vato Arveladze ile anlaşmaya vardı. Gürcistan Milli Takımı’nda da forma giyen Vato Arveladze ile sözleşme imzalandı.

Karagümrük, transferi yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada “Gürcistan'dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze'ye başarılarla dolu bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor’un unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Arçil ve Şota Arveladze’nin kardeşi Revaz Arveladze’nin oğlu olan 22 yaşındaki Vato Arveladze, geçtiğimiz sezonu Gürcistan ekibi FC Locomotiv’de tamamladı. Forvet arkası olarak görev yapan Vato Arveladze, geçen sezon 10 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 de asistlik bir performans sergiledi.